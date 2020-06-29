Красноярск, , 14:35 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанут бывшие главврач и главная медсестра краевого клинического центра охраны материнства и детства. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, они обвиняются в получении взяток. По предварительной версии следствия, с января 2014 года по декабрь 2017 года главный врач и главная медсестра, действуя в составе организованной группы, лично и через посредника получили взятки и части от общей суммы взяток — от 10 до 750 тысяч рублей. Всего они получили более 4,3 млн рублей от представителей медицинских компаний Красноярска и Новосибирска за совершение действий в интересах данных компаний при заключении госконтрактов и договоров на поставку изделий медицинского назначения.

Преступления выявили сотрудники краевого УФСБ России. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Его обвиняют в серии преступлений коррупционной направленности.

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