Габороне, , 14:37 — REGNUM Военнослужащие армии Ботсваны застрелили браконьера, подозреваемого в убийстве носорога, во время перестрелки в обширной дельте реки Окаванго, где браконьерство достигло беспрецедентного уровня. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил.

Майор вооруженных сил Ботсваны Мабиква Мабиква сказал, что браконьеры используют современное военное оружие и средства связи. Он подчеркнул, что армия готова принять вызов.

Подразделение по борьбе с браконьерством на юге Африки убили 19 подозреваемых в браконьерстве с 2019 года, сообщают репортеры.

Президент Мокгветси Масиси недавно заявил, что военные будут открывать в подозреваемых браконьеров огонь на поражение.

«Браконьеры достаточно радикальны, они могут убить, поэтому они опасны», — сказал Масиси.

«Мы создали армию для защиты страны, так что любой нарушитель — это враг. И к сожалению, как и в любой войне, есть жертвы», — добавил он.

Браконьеры в основном охотятся на носорогов, причем 56 из находящихся под угрозой исчезновения животных были убиты за последние два года. Недавно в целях безопасности правительство решило лишить всех носорогов рогов и переместить их в более безопасные места.

Главный ветеринарный инспектор Департамента дикой природы и национальных парков Ммади Рубен сказал, что в дополнение к лишению носорогов рогов будут активизированы усилия по борьбе с браконьерством.

«Мы ожидаем увидеть результаты», — сказал Рубен.

«Это никоим образом не заменяет наши стратегии по борьбе с браконьерством, которые мы ввели в действие. На самом деле, мы усиливаем наши операции против браконьеров, чтобы гарантировать, что любые преступники будут привлечены к ответственности», — добавил он.

Дельта Окаванго — влажная и сложная для навигации территория, а некоторые районы недоступны для автомобилей. Большинство браконьеров перебираются сюда из соседних стран.