Луганск, 29 июня 2020, 14:30 — REGNUM Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР обнаружили тайник с оружием, принадлежавший боевикам ВСУ, сообщила 29 июня пресс-служба ведомства.
Тайник выявили в разрушенном доме в районе села Веселогоровка.
В тайнике выявили два ручных противотанковых гранатомёта РПГ-22 и РПГ-26, один реактивный пехотный огнемёт «Шмель», 200 гранатомётных выстрелов и свыше 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
В данный момент устанавливаются лица, которые могут быть причастны к закладке оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Снежном полицейские изъяли у жителя ДНР автомат Калашникова, более 40 ручных гранат, патроны и наркотики.
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