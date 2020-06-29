Москва, , 14:22 — REGNUM Дрогомиловский суд Москвы 2 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, обвиняемому в вымогательстве, сообщает 29 июня пресс-служба суда.

«Суд 2 июля рассмотрит ходатайство следственных органов о продлении до 6 августа срока содержания под стражей в отношении Воронцова», — сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.