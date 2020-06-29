Уфа, , 14:32 — REGNUM Обстоятельства гибели солистки ансамбля народного танца «Уралтау» Учалинской филармонии Эльвиры Муратовой расследуют в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, тело женщины 1987 года рождения нашел ее супруг дома. У женщины осталась дочь 5-и лет. В Учалинской филармонии она проработала свыше десяти лет.

Сообщается, что похороны артистки состоялись 29 июня. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ее гибели.

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