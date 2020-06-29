Москва, , 14:20 — REGNUM Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы, начавшийся после взрыва, охватил четыре квартиры. Об этом сообщает 29 июня ТВЦ.

Взрыв произошёл в доме 3 на улице Проходчиков. Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. В интернете появилось снятое очевидцами видео, на кадрах видны языки пламени в окнах и густой столб чёрного дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной взрыва на улице Проходчиков называют утечку бытового газа. Известно об эвакуации шести человек, четверым потребовалась помощь.

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