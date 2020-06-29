Москва, , 14:16 — REGNUM Пожарные спасли шесть человек из горящих на северо-востоке Москвы квартир. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Горят несколько квартир в доме номер 3 по улице Проходчиков. «Из огня спасены шесть человек», — говорится в сообщении. Четверых передали медикам для осмотра.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв в результате утечки газа.

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