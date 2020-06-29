Хельсинки, , 14:09 — REGNUM В результате взрыва в городском театре Хельсинки пострадал один человек. Об этом 29 июня сообщает полиция столицы Финляндии.

«По предварительным данным, на площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал», — говорится в сообщении финских правоохранителей.

Также указывается, что сотрудники полиции работают на месте происшествия, совместно с сотрудниками скорой помощи и спасательных служб. Причины взрыва в настоящее время выясняются.

Кроме этого, по данным газеты Helsingin sanomat, взрыв прогремел в технических театральных помещениях, в которых производятся ремонтные работы и пострадавший — это сотрудник компании-подрядчика.

Отметим, ввиду летних каникул в здании городского театра финской столицы не проводится репетиций и не дается никаких представлений.