Уфа, , 14:05 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в июне текущего года в квартире одного из домов Уфы мужчина 23-х лет и его супруга 34-х лет поссорились. Во время словесной перепалки, считают следователи, подозреваемый несколько раз ударил холодным оружием потерпевшую. Женщина получила не совместимые в жизнью травмы. После этого подозреваемый забрал двухмесячного малыша и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого оперативно задержали в Челябинской области и заключили под стражу. Сейчас за малышом присматривает бабушка. Решается вопрос об установлении над несовершеннолетним опеки.

Расследование данного дела продолжается.

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