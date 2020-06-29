Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Об этом 29 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 11:55 мск в Кировском районе Петербурга возле дома 129 по Ленинскому проспекту. 34-летний водитель за рулем Kia Rio при совершении правого поворота со второго ряда столкнулся с автобусом «Волгабас», следовавшим маршрутом №130, который также совершал правый поворот, но со своего крайнего правого ряда.

«В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса — женщины 1971 и 1962 годов рождения и 17-летний молодой человек», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.