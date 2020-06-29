Уфа, , 13:48 — REGNUM Змея, которую поймали спасатели в одной из квартир города Уфы, потерялась пять месяцев назад. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 29 июня к спасателям за помощью обратился мужчина и заявил, что в его квартире лежит змея, которая может быть ядовитой. Прибыв на место происшествия, спасатели нашли змею в пакете, куда она заползла в поисках укрытия.

Было установлено, что никому из соседей пресмыкающееся не принадлежит. Спасатели отнесли животное в расположение отряда. Вскоре нашлась владелица молочной змейки. Женщина пояснила, что змея является не опасной для окружающих и пропала пять месяцев назад. Змея выползла из 200-литрового террариума.

При этом осталось неизвестным, чем все это время змея питалась и как выжила в этот период.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине спасли морского поросёнка