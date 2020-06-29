Чебоксары, , 13:23 — REGNUM За рубежом задержан экс-глава Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, ранее заочно осуждённый в Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По неофициальным данным, фигуранта уголовного дела задержали в Испании, для его экстрадиции необходимо оформление соответствующих документов.

Напомним, в 2015 году в Чебоксарах Сергей Гаврилов был признан виновным в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере и получил 4 года колонии общего режима. Решение суда вступило в силу. Экс-глава Упрдор «Волга» (в настоящее время управление расформировано), который находился под подпиской о невыезде, до вынесения судебного решения скрылся и был объявлен в международный розыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов на брифинге сообщил, что срок давности по уголовным делам Сергея Гаврилова и бывшего представителя московской группы «Савва» Дмитрия Романцова, сбежавших от правосудия, приостановлен.