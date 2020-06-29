Курск, , 13:14 — REGNUM В Курске в бэби-боксе областной детской клинической больницы 28 июня был подброшен ребёнок. Как сообщают «Курские известия», об этом на совещании 29 июня рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Новорождённому мальчику — около месяца, он здоров. Его передали в детскую инфекционную больницу, где он пройдёт полное обследование, включая тест на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, беби-бокс на базе Курской областной детской клинической больницы был установлен в 2012 году. Туда дважды подбрасывали детей — в 2015 и в 2017 году