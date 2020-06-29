Михайловский район, Волгоградская область, , 13:14 — REGNUM В незаконном хранении оружия подозревается житель Михайловского района Волгоградской области. Сторож спрятал винтовку с укороченным стволом на территории детского лагеря, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Оружие изъяли в жилой сторожке в недействующем детском лагере. 39-летний сторож, которому и принадлежала винтовка ТОЗ-8М калибра 5,6 мм, сознался в содеянном. Экспертиза показала, что у промышленно изготовленной однозарядной винтовки удалили часть ствола, она относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию и пригодна для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело. Сторожу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.