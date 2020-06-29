Чебоксары, , 12:51 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 6, расположенной в Чебоксарском районе. Его обвиняют в серии преступлений коррупционной направленности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что в сентябре-октябре 2019 года фигурант уголовного дела за 30,2 тыс. рублей взятки от одного из осуждённых пронёс в колонию четыре сотовых телефона. По данным правоохранителей, 29 октября 2019 года обвиняемый также получил 12 тыс. рублей от того же заключённого за незаконный пронос ещё четырех мобильников.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого: земельный участок и два автомобиля.

В УФСИН внесено представление. По результатам служебной проверки обвиняемый уволен со службы в связи с нарушением условий контракта.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела исправительной колонии в Цивильске: следствие считает, что во время обысковых мероприятий он обнаружил тайник с мобильным телефоном, но не доложил об этом, а вынес за пределы колонии.

Читайте также: Начальника отдела чувашской колонии обвинили в превышении полномочий