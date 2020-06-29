Барнаул, , 12:48 — REGNUM В Алтайском крае ширится круг медицинских работников — носителей коронавируса. Как сообщает amic.ru, на этот раз вспышка SARS-CoV-2 произошла среди работников Алтайской краевой клинической больницы, закрыты отделения гемодиализа и нарушения мозгового кровообращения.

По данным министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, вирус был выявлен у 46 медиков данного стационара.

«Среди инфицированных 14 человек — врачи, 24 — средний медицинский персонал, восемь — младший, в том числе один водитель», — отмечает профильный министр. По его словам, установить источник инфекции не удалось: вирус мог занести как пациент, так и медработник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 июня, всего в крае выявлено уже 3909 носителей SARS-CoV-2, причём 78 добавились только за последние сутки. Ранее вспышки коронавируса происходили в онкологическом центре «Надежда», краевой больнице скорой медицинской помощи и ряде других.

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