Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Сладковском районе Тюменской области перед судом предстанет главный зоотехник, которая обвиняется в сокрытии заражения скота бруцеллёзом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, в период с ноября 2019 по январь 2020 года главный зоотехник, зная, что на ферме у крупного рогатого скота происходили самопроизвольные аборты и мертворождение, которые являются признаками бруцеллёза, скрыла этот факт. В итоге 400 коров были заражены опасным заболеванием. Ущерб в виде утилизации животных составил 22 млн рублей.

Главный зоотехник обвиняется по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.