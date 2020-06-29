Дакка, , 12:48 — REGNUM Количество погибших в результате опрокидывания парома на реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке возросло до 30 человек. Об этом 29 июня сообщает газета Dhaka Times.

По последним данным газеты, спасателями было найдено 30 тел погибших в результате кораблекрушения, в числе которых 19 мужчин, восемь женщин и трое детей.

Также сообщается, что операция по поиску и спасению других пассажиров парома, которых, по информации СМИ, было примерно 100 человек, продолжается и указывается, что число жертв может ещё вырасти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате опрокидывания парома на реке Буриганга в городе Дакке увеличилось до 23 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бангладеш затонул паром с пассажирами