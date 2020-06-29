Кабул, , 12:34 — REGNUM Как минимум 10 человек погибли и ещё 15 пострадали из-за минометного обстрела в афганской провинции Гильменд. Об этом 29 июня сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источник в службе безопасности.

По информации источника, несколько минометных снарядов были запущены по жилому району уезда Сангин.

При этом на данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок в настоящее время не взяла на себя ответственность за данное происшествие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что на юге Афганистана возле дороги прогремел новый взрыв, в результате которого погибли шесть человек.