Томск, , 12:18 — REGNUM Причиной новых возгораний лесов в Томской области стали сухие грозы, сообщили ИА REGNUM 29 июня в региональной администрации.

За прошедшие выходные (27−28 июня) было зафиксировано 11 возгораний в Верхнекетском, Кривошеинском и Улу-Юльском лесничествах.

В Верхнекетском районе ликвидировали три пожара, в Первомайском — один. В Верхнекетском и Первомайском районах локализовано пять возгораний. Два пожара действуют в Кривошеинском и Первомайском районах.

В тушении возгораний принимают участие 77 сотрудников авиаотделений, а также пожарно-химических станций. Применяется 13 единиц техники.

В администрации региона подчеркнули, что в Томской области установился средний класс пожарной опасности — 2,6.

Всего в Томской области с начала 2020 года потушили 106 лесных пожаров на общей площади порядка 1,7 тыс. га. В том числе 96 возгораний ликвидировали в течение первых суток с момента обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 29 июня действуют 85 лесных пожаров на общей площади 31,6 тыс. га.

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