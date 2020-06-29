Найроби, , 12:27 — REGNUM В ходе разгона акции протеста водителей мото-такси в кенийском городе Лессоса погибли три человека. Об этом передает газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, демонстранты выступили против ареста их коллеги за игнорирование мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Полиция открыла огонь по протестующим после столкновений с ними.

По сообщениям очевидцев, сапожник Лазарь Кироп пытался вмешаться, когда полиция остановила водителя мотоциклетного такси за то, что он не носил маску, сообщает газета Standard.

Затем полицейские застрелили Киропа, что вызвало всеобщее возмущение. Сотни человек последовали в полицейский участок и подожгли дом полицейского офицера, сообщает Daily Nation. В заявлении полиции говорится, что тогда были застрелены еще два человека.

Как передают репортеры, в полиции распорядились арестовать всех причастных к этому инциденту сотрудников и принять «строгие дисциплинарные меры в отношении любого другого сотрудника, признанного виновным».

Напомним, что полиция в Кении сталкивается с растущим недовольством общественности в связи с обвинениями в чрезмерном применении силы во время обеспечения соблюдения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. По данным правозащитников, с начала июня от рук полицейских погибли по меньшей мере 15 человек во время общенационального комендантского часа.