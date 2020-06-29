Тюмень, , 12:05 — REGNUM В Тюмени был осуждён бывший полковник полиции за поборы с подчинённых. Ленинский районный суд назначил ему полтора года условного срока и штраф в 50 тыс. рублей, сообщает портал 72.ru.

Напомним, обвинение начальнику управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области Виталию Шундрику было предъявлено в ноябре 2019 года.

По данным следствия, Шундрик в августе 2017 года дал указание своим подчинённым подать рапорты на оказание материальной помощи. Эти деньги должны были пойти на финансирование конкурса «Лучший по профессии». После начисления матпомощи на общую сумму около 182 тыс. рублей, полицейские отдали деньги начальнику. Однако Шудрик потратил на конкурс не полную сумму. Затем в ноябре 2017 года он собрал с подчиненных по пять тысяч рублей с каждого. Полученную сумму в размере 30 тысяч рублей он потратил на собственные нужды.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, вину Виталий Шундрик признал в полном объёме и согласился на сотрудничество со следствием.

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