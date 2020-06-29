Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Пожар в центре Ростова-на-Дону ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 29 июня.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара в заброшенном двухэтажном здании на улице Большой Садовой составила 100 кв. метров. Ликвидация объявлена в 11:14 мск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар на чердаке редакции газеты «Приазовский край» вспыхнул утром 29 июня. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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