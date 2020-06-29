Гатчина, Ленинградская область, , 11:56 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области электропоезд насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте и не обратив внимание на приближающийся к нему состав. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Несчастный случай произошел вечером 28 июня. В 21:18 часов в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района электропоездом, следующим по маршруту Санкт-Петербург — Псков, травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции, установили личность погибшего, им оказался 45-летний петербуржец.

«Он переходил железнодорожные пути перед движущимся электропоездом», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным ОЖД, в январе — марте 2020 года в результате нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта в границах ОЖД пострадало 56 человек, 38 граждан получили травмы, несовместимые с жизнью, в том числе трое несовершеннолетних. Основной причиной трагедий по-прежнему остается нарушение правил безопасности при пересечении железнодорожного пути. Наибольшее число случаев травмирования отмечено на территории Санкт-Петербурга (9), Ленинградской (14), Московской (10) и Тверской областей (8).

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