Северобайкальский район, Бурятия, , 11:36 — REGNUM На территории Бурятии пожарные и сотрудники лесной охраны за минувшие сутки вели работы по тушению 15 возгораний в лесах на общей площади 161 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, ликвидировано 9 пожаров.

Ещё три возгорания были локализованы, в настоящее время продолжаются работы по дотушиванию. Всего в работах были задействованы 380 человек, а также 75 единиц техники.

«Кроме того, на территории Баунтовского района и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга 'ИСДМ-Рослесхоз' находятся 2 термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности», — отметили в агентстве.

По данным РАЛХ, термоточки не представляют угрозы населённым пунктам и объектам экономики.

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