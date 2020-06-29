Киев, , 11:36 — REGNUM Западные регионы Украины продолжают страдать от огромного количества осадков и подтоплений, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.

В частности, накануне вечером в Межгорском районе Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма осадков.

«Зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей: 119 мм за два часа! Произошло резкое повышение уровня воды, образовались оползни», — говорится в сообщении местной госадминистрации.

Соответственно, есть и потери — в Торунском сельсовете в Межгорском районе поток воды превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостов, а в селе Лопушное ориентировочно подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

ИА REGNUM напоминает, что западную часть Украины заливало дождями почти всю прошлую неделю (22−28 июня). Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, в меньшей степени стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области Украины. 27 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве рассчитывают на то, что «буквально завтра-послезавтра» ситуация нормализуется, и можно будет приступить к ликвидации последствий.

По официальным данным, в четырех западных областях Украины по состоянию на 29 июня остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов.