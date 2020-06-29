Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») в отношении жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным суда и следствия, в январе 2020 года в своем доме в деревне Новые Марасаны подсудимый нанес несколько ударов ножом своему сыну в область задней поверхности грудной клетки. Трагедия произошла на фоне личной неприязни. В результате полученных ран сын подсудимого скончался на месте происшествия.

Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 18-летний молодой человек зарезал своих родителей и пытался покончить с собой.

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