Донецк, , 11:36 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции (НМ) ДНР нанесли удар по позициям боевиков ВСУ, с которых те обстреливали окраины Донецка и Ясиноватой, сообщила 29 июня пресс-служба силового ведомства.

«Адекватными действиями подразделений НМ ДНР миномётная активность оккупантов была своевременно подавлена. По предварительной информации, два боевика ранены, один из них получил тяжёлые ранения», — сказано в сообщении.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР три мины калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм. Обошлось без жертв.

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