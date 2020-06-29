Калуга, , 11:56 — REGNUM В Калуге 28 июня в одном из домов на Мельничной улице во время семейной ссоры отец выстрелил в грудь своего 46-летнего сына из охотничьего ружья. 46-летний мужчина скончался на месте, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Осознав случившееся, отец пытался покончить с собой, но остался жив. Мужчину госпитализировали. На место преступления выезжал прокурор города для координации деятельности правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. За убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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