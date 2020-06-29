Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 11:17 — REGNUM В Ленинградской области задержали молодого человека, который в нетрезвом состоянии пытался ночью поджечь здание избирательного участка в деревне Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Бугровского сельского поселения.

Устроить поджог собрался 19-летний студент Санкт-Петербургского морского технического университета, который в состоянии алкогольного опьянения пришел к избирательному участку с двумя «коктейлями Молотова».

Злоумышленника удалось задержать до того, как он смог довести свой преступный умысел до конца.

«Задержание ночью проводил сотрудник правоохранительных органов. Членов УИК уже на месте не было», — отметил собеседник агентства.

В отношении хулигана составлен административный протокол, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: В Ленобласти стартовало голосование по поправкам к Конституции