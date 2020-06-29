Тбилиси, , 11:12 — REGNUM В результате перестрелки в Грузии были ранены два человека, один из которых скончался. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, инцидент произошел в ночь на 29 июня в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета в регионе Кахетия. Обоих раненых доставили в районную больницу «Джеохоспитал».

"Скорая помощь доставила 28‑ и 39-летних мужчин в клинику. К сожалению, один уже был мертв, а состояние другого человека тяжелое», — рассказал журналистам руководитель медучреждения Гела Орвелашвили.

Подробности перестрелки и ее причина неизвестны. Полицию в Чумлаки мобилизовали. Ведется следствие.