Карачи, Пакистан, , 11:15 — REGNUM Пакистанская фондовая биржа в городе Карачи подверглась атаке террористов. В результате погибли семь человек, сообщает 29 июня телеканал Geo News.

Нападавшие попытались взять штурмом комплекс фондовой биржи, находящийся на дороге Чундригара, которая известна как пакистанская Уолл-Стрит. При атаке погибли четыре сотрудника охраны и полицейский субинспектор. Они оказали сопротивление террористам.

Источники в больницах города уточнили, что всего погибли семь человек, ещё двое ранены.

Ранее генеральный инспектор полиции Карачи Муштак Ахмед Махар заявил об уничтожении всех четверых напавших на биржу террористов. По его словам, на них была одежда, которую обычно носят полицейские, когда не находятся на службе.

Нападавшие приехали к зданию на автомобиле, взорвали у входа гранату и открыли автоматный огонь. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.