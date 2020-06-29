Самара, , 11:06 — REGNUM Водитель на автомашине врезался в газовый распределитель и покинул место аварии в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областного аварийно пожарно-спасательного формирования.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло 28 июня текущего года в поселке Гранный. Отмечается, что у автомобиля на месте ДТП отвалился государственный номер.

По словам очевидцев, на момент аварии в автотранспортном средстве вместе с водителем находился несовершеннолетний.

Отмечается, что на место ЧП выехали сотрудники пожарной, спасательной службы, а также сотрудники ДПС. Сейчас специалисты устанавливают все причины произошедшего.

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