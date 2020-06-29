Лисичанск, ЛНР, , 11:01 — REGNUM В шахте компании «Лисичанскуголь», что на подконтрольной Украине территории ЛНР, при обвале погиб шахтёр, сообщил депутат Верховной рады Украины, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 29 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, второй шахтёр получил множественные переломы и был доставлен в больницу города Лисичанска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Киргизии четыре шахтёра погибли в результате отравления газом.

Читайте также: В угольной шахте на юге Киргизии от отравления газом погибли четыре горняка