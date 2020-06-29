Дакка, , 10:52 — REGNUM Количество погибших в результате опрокидывания парома на реке Буриганга в столице Бангладеш городе Дакке увеличилось до 23 человек. Об этом 29 июня сообщает газета Dhaka Times.

По данным журналистов издания, в настоящее время спасателями найдены тела 23 погибших в результате происшествия, в число которых входит 14 мужчин, шесть женщин и три ребенка.

Также сообщается, что в настоящее время операция по поиску и спасению остальных пассажиров опрокинувшегося парома, которых, по данным СМИ, было около 100 человек, продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 11 человек стали жертвами опрокидывания парома на реке Буриганга в столице Бангладеш.