Анкара, , 10:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории страны. Об этом 29 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, столкновения произошли в сельской местности провинции Ван, расположенной на востоке страны. В настоящее время операция продолжается.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.