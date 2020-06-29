Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Обвиняемые по делу о смерти в Грузии футболиста Георгия Шакарашвили скрывают часть информации, а также могут уничтожить улики и совершить другие преступления. Так, 28 июня прокурор Давид Казарашвили объяснил, почему он потребовал на суде избрать для всех задержанных арест на время следствия, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Существовала опасность как сокрытия, так и совершения новых преступлений и уничтожения улик, это не просто слова, это выводы, сделанные из материалов дела», — рассказал Казарашвили журналистам после судебного заседания.

Он также сообщил, что по делу провели 750 следственных мероприятий, опросили порядка 60 свидетелей, а также изъяли записи с видеокамер наблюдения.

Напомним, суд в Грузии для всех 17, в том числе для шестерых несовершеннолетних, обвиняемых в деле о гибели Шакарашвили в качестве меры пресечения избрал содержание под стражей. Их обвиняют в избиении Шакарашвили и его друга, а также в незаконном лишении свободы. Футболиста потом нашли мертвым в реке. Перед этим он был участником конфликта на вечеринке.

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