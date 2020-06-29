Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей, которые написали на автомобиле полицейских нецензурные слова, сняли это на видео и выложили в интернет. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняют в ведомстве, злоумышленниками оказались доставщики еды, которые в ночь на 27 июня на улице Рубинштейна маркером нанесли нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля «Форд Транзит» патрульно-постовой службы полиции. После чего выложили в социальные сети видеозапись своего поступка.

«Полицейские оперативно установили личности авторов надписи. 28 июня в полицию были доставлены 20-летний Георгий и 21-летний Михаил, снимающих квартиру на улице Рубинштейна», — отметили в ведомстве.

В отделе выяснилось, оба задержанных не местные — один уроженец Томской области, второй — города Иркутска. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

"Оба молодых человека доставлены в полицию, с ними проводятся процессуальные действия. Им грозит несколько месяцев ареста», — подытожили в ведомстве.