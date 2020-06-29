Саратов, , 10:31 — REGNUM На Саратов 29 июня обрушился шквалистый ливень. Сайт правительства Саратовской области стал временно недоступен. Такую информацию распространил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем телеграмм-канале.

Сообщается, что по техническим причинам сайт областного правительства временно недоступен. Специалисты изучают характер неполадок, после обнаружения причины сбоя незамедлительно приступят к его устранению.

ИА REGNUM ранее сообщало, ливень повлиял на работу официального портала правительства Саратовской области. В настоящее время сайт недоступен. Также не удается получить доступ к порталам региональных министерств. Во время ночного ливня залило серверную, специалисты пытаются устранить неполадки.

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