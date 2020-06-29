Барнаул, , 10:16 — REGNUM В ближайшие дни (с 30 июня по 5 июля 2020 года) температура воздуха в Алтайском крае может достигнуть +36°C. Об аномально жаркой погоде предупредили сегодня, 29 июня, спасатели. Также в МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждают о высокой пожароопасности с 30 июня по 3 июля в отдельных районах (4 класс горимости) и местами (по западу) о чрезвычайной пожароопасности (5 класс горимости).

Отдых на Алтае. Горный Чарыш Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Специалисты МЧС России напоминают о соблюдении правил безопасности в условиях сильной жары.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все прошедшие выходные на Алтае дул сильный ветер, его порывы достигали 30 метров в секунду.

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