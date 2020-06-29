Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону загорелось заброшенное здание на улице Большой Садовой, в котором до революции размещалась редакция газеты «Приазовский край». Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром 29 июня. К месту происшествия направлены 32 человека личного состава и восемь единиц техники. Пожар вспыхнул на чердаке двухэтажного неэксплуатируемого здания. Обстановка уточняется.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время здание редакции газеты «Приазовский край» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.