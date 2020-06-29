Тамбов, , 09:59 — REGNUM Двойное убийство пожилых супругов, 70-летнего мужчины и 68-летней женщины, раскрыли следователи в Тамбовской области по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, тела супругов были обнаружены вечером 27 июня во дворе собственного дома в селе Вольная Вершина Уваровского района, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний сосед погибших.

По версии следствия, около 20:00 27 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв металлический штырь, пошел к дому соседей, с которыми он длительное время находился в конфликте. Войдя во двор к соседям, мужчина штырём ударил сначала хозяина дома, а затем его супругу, оба от ранений скончались на месте.

«В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.