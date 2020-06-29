Волгоград, , 10:01 — REGNUM Крупная коммунальная авария произошла 29 июня в Волгограде. Из-за скачка напряжения на электроподстанции произошёл порыв на двух магистральных водоводах и без воды остались Краснооктябрьский, Тракторозаводский и часть Дзержинского районов города.

В Концессиях водоснабжения пояснили, что перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища. Гидроударом повреждены два из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм. Временно приостановлена подача горячего водоснабжения в Краснооктябрьском и Дзержинском районах, частично в Тракторозаводском. Холодная вода поступает жителям Краснооктябрьского и Дзержинского районов с пониженным давлением.

Бригады ресурсоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает издание «V1.ru».