Самара, , 10:02 — REGNUM Женщина утонула в реке в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областного отряда Поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили информацию, что 28 июня в реке Волге утонула женщина 1974 года рождения. По тревоге водолазы выехали на место происшествия в Красноглинский район на остров Фестивальный.

Сообщается, что спасатели нашли тело утонувшей женщины в 200 метрах от берега на глубине шести метров.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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