Дакка, , 09:58 — REGNUM Как минимум 11 человек стали жертвами опрокидывания парома на реке Буриганга в столице Бангладеш городе Дакке. Об этом 29 июня сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.

По их данным, приводимым агентством, на борту затонувшего парома находились примерно 100 пассажиров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 14 человек числятся пропавшими без вести в результате столкновения рыболовецкого судна с Филиппин с грузовым судном Vienna Wood (зарегистрировано в Гонконге), произошедшем в юго-западном направлении от Манилы и в настоящее время ведется их поиск.