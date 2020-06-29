Заринский район, Алтайский край, , 09:42 — REGNUM В Алтайском крае пропавшая 11-летняя жительница села Новомоношкино (Заринский район), которую считали утонувшей, была найдена живой в лесополосе. Подробности спасательной операции, которые приняли участие 50 человек, сообщают региональное ГУ МЧС РФ.

Спасательная операция в Заринском районе Алтайского края МЧС

«О пропаже сообщила бабушка, с которой проживает ребёнок: она предположила, что девочка, возможно, пошла купаться на местный водоём. Поэтому одна из версий случившегося была — несчастный случай на воде», — пояснил начальник 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Роман Лучкин.

Спасательная операция в Заринском районе Алтайского края МЧС

По его словам, к счастью, операция завершилась успешно: ребёнка обнаружили не водолазы, а поисковики в лесополосе — примерно в одном километре от населённого пункта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 июня халатное отношение к правилам безопасности родителей двухлетнего мальчика, отправившихся на озеро Кривое, что в двух километрах от села Усть-Порозиха, чуть не стало причиной беды.

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