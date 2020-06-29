Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM В Ростовской области за сутки произошло два смертельных ДТП на трассе М-4 «Дон». Аварии с летальным исходом произошли в Аксайском и Миллеровском районах, по ним проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 29 июня.

Так, вечером 28 июня на 861 км автодороги водитель Toyota Corolla, по предварительным данным, выезжая со стоянки, пересёк трассу через разделительный газон и столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии погибли две пассажирки легкового автомобиля. Медпомощь потребовалась 12-летней девочке и двум женщинам.

В ночь на 29 июня на 1067 км автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля ВАЗ-21 124, по предварительным данным, не справилась с управлением и столкнулась со стоящим на обочине автомобилем ГАЗ. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля ВАЗ, в числе пострадавших — трёхлетний мальчик.