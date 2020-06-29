Михайловский район, , 09:41 — REGNUM Тело 29-летнего мужчины обнаружили на приусадебном участке в Михайловском районе Рязанской области. По предварительным данным, он погиб от удара молнии.

Житель села Низок днём 28 июня работал в огороде. Когда начался ливень с градом, он не вернулся домой. Супруга вышла на улицу и обнаружила его лежащим на земле. Приехавшая по вызову скорая помощь констатировала смерть мужчины, предположительно, в него попала молния, сообщает издательство «Пресса».

ГУ МЧС по Рязанской области 28 июня выпустило метеопредупреждение: в регионе прогнозировали сильные дожди с грозами и градом, порывы ветра достигали 13−18 м/с.