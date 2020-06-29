Саратов, , 10:25 — REGNUM Жители Саратова устроили заплыв на надувной лодке по затопленным улицам города. Сплав устроили по улице Большая Горная. Информация об этом появилась в соцсетях.

Несколько центральных улиц столицы региона затопило, и находчивые горожане решили устроить заплыв по ним на резиновых лодках.

По сведениям городской администрации, коммунальные службы ликвидируют последствия шквалистого ливня, который обрушился на город ранним утром 29 июня. От горожан уже поступило около 50 звонков и 16 заявок на устранения последствий непогоды. Жителей беспокоят образовавшиеся завалы из веток, листьев и мусора, которые мешают нормальному сходу воды. На местах работают девять аварийных бригад и 40 человек. Последствия стихии планируют устранить в течение сегодняшнего дня.

По данным местных СМИ, ливень повлиял на работу официального портала правительства Саратовской области. В настоящее время сайт недоступен. Также не удается получить доступ к порталам региональных министерств. Во время ночного ливня залило серверную, в настоящее время специалисты пытаются устранить неполадки.

ИА REGNUM ранее сообщало, Саратов 21 июня уже накрывал залповый ливень, на ликвидацию последствий от которого выходили все коммунальные службы.

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