Красноярск, , 09:37 — REGNUM В Красноярском крае на утро 29 июня действуют 85 лесных пожаров на общей площади 31,6 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском и Эвенкийском районах.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах. К тушению притупили бойцы лесного спецназа, доставленные на место авиацией.

«Угрозы населённым пунктам нет. Лесные огнеборцы остановили распространение десяти пожаров», — уточнили в министерстве.

На севере Красноярского края усилена группировка лесопожарных формирований. В Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах введены режимы ЧС, запрещён доступ людей в леса.

За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 35 лесных пожаров на площади 1,8 тыс. га. Очаги возгораний были зафиксированы в восьми районах. В тушении принимали участие более 900 человек, 86 единиц техники.

По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.

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